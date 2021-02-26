***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 10:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 14.12.2015 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
ERHAN DEMİR GÜL 12.05.2020 2015_İŞ YATIRIM_2018 OSMANLI YATIRIM_2019 TACİRLER YATIRIM_YATIRIM UZMANI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913236
BIST
12:271.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,62
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:277,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:278,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0590
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:27416,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,29
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:27
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|SILVR
|6,57
|13.761.124
|% 8,60
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,25
|851.331.416
|% -1,05
|
|KOZAL
|129,80
|840.669.860
|% 1,25
|
|GARAN
|8,88
|568.353.604
|% -2,20
|
|SASA
|40,68
|510.246.663
|% -2,45
|
|PETKM
|5,18
|475.308.097
|% -1,89
|
|TSKB
|1,69
|254.684.979
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,26
|282.704.203
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,33
|122.193.688
|% -2,21
|
|KARSN
|4,09
|374.709.056
|% -3,31
|
|PETKM
|5,18
|475.308.097
|% -1,89
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3199
|7,3235
|% -0,40
|
|Euro
|8,8921
|8,8974
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1959
|10,2470
|% -0,71
|
|Frank
|8,0879
|8,1367
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -0,23
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|