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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.06.2021 13:08



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Erdem 16.08.2019 Aura Portföy-Genel Müdür 25 Düzey 3Lisansı-Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941001


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Yarım 1.669 1.713 0,68  
Çeyrek 837 856 0,35  
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Gümüş Gr. 7,67 7,68 -0,05  
B. Petrol 70,81 70,81 -0,66  
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