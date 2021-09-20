Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.09.2021 11:42



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresizdir
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi kuruluş amacında da ifade edildiği üzere, getiri potansiyeli yüksek görülen gayrimenkullere, tamamlanmış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projelere ve/veya bu projelere dayalı haklara ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarıyla, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır. Fon bu amacı gerçekleştirmek üzere arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve kurul tarafından uygun görülen benzeri gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir.
Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar da mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde fon portföyüne alınabilir.
Fon, alım satım karı ya da kira geliri elde etme amacını sağlamak üzere yukarıda sayılan gayrimenkulleri satın alabilecek olsa da, öncelikli olarak Kuzey Ege bölgesinde (özellikle Balıkesir ve Çanakkale ili sınırları dahilinde olmak ancak bu illerle sınırlı olmamak kaydıyla) getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Gayrimenkuller önceden belirlenmiş bir vade sonunda elden çıkarma amacıyla satın alınabileceği gibi belli bir vade hedefi olmadan da kiralanabilir veya satın alınabilir.
Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde portföye dahil edilebileceği belirtilen gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirebilir.
Ayrıca fon portföyüne yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi de mümkündür.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 2

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Başkanlığı 5 yıl
İsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Kurucu Şirket Hakim Ortağı, Finansal Analist, Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Lisansına Sahip Uzman
Hasan Şevket Çolakoğlu Finansal Analist
Onur Altınbaş A Grubu Pay Sahibi Temsilcisi
Kıvanç Derinalp A Grubu Pay Sahibi Temsilcisi

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Kurucu Şirket Hakim Ortağı, Finansal Analist, Portföy Yöneticisi 25 yıl SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esebtepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 K:8 D:130 Şişli/ İstanbul 0212 909 12 70 info@auraportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmail Erdem Genel Müdür 0212 909 12 70 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964491


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:511.397
Değişim :  0,35% |  4,89
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 64,25 25.124.818 % 9,92  
KRGYO 6,00 18.029.200 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
OYLUM 8,86 14.501.765 % 8,71  
IHYAY 0,80 7.125.143 % 8,11  
daha fazla
12:51 Alış Satış %  
Dolar 8,6386 8,6453 % -0,22  
Euro 10,1423 10,1523 % -0,08  
Sterlin 11,7845 11,8436 % -0,13  
Frank 9,2975 9,3536 % -0,06  
Riyal 2,2956 2,3071 % -0,37  
daha fazla
12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 2,52  
Altın Gr. 490 490 -1,24  
Cumhuriyet 3.241 3.290 -6,00  
Tam 3.227 3.309 -5,20  
Yarım 1.560 1.600 -2,52  
Çeyrek 782 800 -1,25  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 0,28  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 0,05  
B. Petrol 74,82 74,82 0,90  
Seans Raporu 12:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru