***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizdirFonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi kuruluş amacında da ifade edildiği üzere, getiri potansiyeli yüksek görülen gayrimenkullere, tamamlanmış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projelere ve/veya bu projelere dayalı haklara ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarıyla, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır. Fon bu amacı gerçekleştirmek üzere arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve kurul tarafından uygun görülen benzeri gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir.Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar da mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde fon portföyüne alınabilir.Fon, alım satım karı ya da kira geliri elde etme amacını sağlamak üzere yukarıda sayılan gayrimenkulleri satın alabilecek olsa da, öncelikli olarak Kuzey Ege bölgesinde (özellikle Balıkesir ve Çanakkale ili sınırları dahilinde olmak ancak bu illerle sınırlı olmamak kaydıyla) getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmayı hedeflemektedir.Gayrimenkuller önceden belirlenmiş bir vade sonunda elden çıkarma amacıyla satın alınabileceği gibi belli bir vade hedefi olmadan da kiralanabilir veya satın alınabilir.Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde portföye dahil edilebileceği belirtilen gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirebilir.Ayrıca fon portföyüne yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi de mümkündür.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Başkanlığı 5 yılİsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Kurucu Şirket Hakim Ortağı, Finansal Analist, Portföy YöneticisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Lisansına Sahip UzmanHasan Şevket Çolakoğlu Finansal AnalistOnur Altınbaş A Grubu Pay Sahibi TemsilcisiKıvanç Derinalp A Grubu Pay Sahibi TemsilcisiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Kurucu Şirket Hakim Ortağı, Finansal Analist, Portföy Yöneticisi 25 yıl SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsebtepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 K:8 D:130 Şişli/ İstanbul 0212 909 12 70 info@auraportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİsmail Erdem Genel Müdür 0212 909 12 70 ismail.erdem@auraportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964491BIST