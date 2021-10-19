***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresizdir
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi öncelikle büyük şehirlerdeki yatırım ve kira getiri potansiyeli yüksek konutlara yatırım yapmaktır. Fon ayrıca yatırım komitesi tarafından belirlenen diğer gayrimenkullere, tamamlanmış gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları olarak kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikalarına ve %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim şirket paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00411 1,5
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Başkanı 5
İsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Finansal Analist
Tolga İdikat CEO
Kerim Avşar CFO
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Erdem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kurucu Şirket Hakim Ortağı, Finansal Analist, Portföy Yöneticisi 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D:130 Şişli/İstanbul 0212 909 12 70 info@auraportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Şevket Çolakoğlu Finansal Analist 0212 909 12 70 hasan.colakoglu@auraportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971425
BIST