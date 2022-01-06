***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 17:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 K:8 D:130 Şişli/ İstanbul 0212 909 12 70 info@auraportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989474
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:2213,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1029
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:2215,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1697
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:22793,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,80
|Açılış
|: 792,30
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:22
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.600.138
|% 9,96
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|NIBAS
|13,75
|31.114.946
|% 9,47
|
|ELITE
|22,04
|47.369.034
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|67.902.765
|% -9,72
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|MARKA
|4,01
|3.963.664
|% -5,65
|
|THYAO
|24,88
|3.258.209.316
|% 4,10
|
|EREGL
|30,58
|2.323.175.871
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|2.204.336.107
|% 0,61
|
|SISE
|14,85
|1.880.645.874
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,52
|1.624.737.149
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,50
|1.094.807.721
|% -0,28
|
|GARAN
|11,52
|2.204.336.107
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,28
|394.129.729
|% -0,44
|
|PETKM
|9,55
|1.538.590.210
|% 8,03
|
|KRDMD
|10,52
|1.624.737.149
|% 2,14
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7427
|13,7710
|% 0,75
|
|Euro
|15,5970
|15,6346
|% 1,10
|
|Sterlin
|18,6123
|18,7056
|% 0,89
|
|Frank
|14,9611
|15,0512
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6646
|3,6830
|% 1,09
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-16,33
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|1,83
|