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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.01.2022 17:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 K:8 D:130 Şişli/ İstanbul 0212 909 12 70 info@auraportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989474


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:222.018
Değişim :  0,62% |  12,47
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
ORCAY 29,14 12.600.138 % 9,96  
HUBVC 10,07 14.901.483 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
NIBAS 13,75 31.114.946 % 9,47  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 13,7427 13,7710 % 0,75  
Euro 15,5970 15,6346 % 1,10  
Sterlin 18,6123 18,7056 % 0,89  
Frank 14,9611 15,0512 % 0,96  
Riyal 3,6646 3,6830 % 1,09  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -16,33  
Altın Gr. 792 792 -2,56  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,20 22,24 -0,52  
Gümüş Gr. 9,77 9,78 -0,22  
B. Petrol 82,63 82,63 1,83  
Seans Raporu 17:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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