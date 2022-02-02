***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL ERDEM 14.12.2015 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 26 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıARZU ODABAŞI 21.12.2021 2021- AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018- H2A KURUMSAL YÖNETİM DAN. - KURUCU ORTAK, 2017- TÜRKİYE VARLIK FONU- GENEL MÜDÜR DANIŞMANI- 2015- QNB FİNANS PORTFÖY - KOORDİNATÖR 30 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998819BIST