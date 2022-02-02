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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.02.2022 12:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 21.09.2017 013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 2008-2011 STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- GENEL MÜDÜR VE YK ÜYESİ 26 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
AYSUN ELÇİ 06.10.2017 2017-AURA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ ,2016-2017 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -PORTFÖY YÖNETİMİ , 2015-2016 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -PORTFÖY YÖNETİCİSİ , 2013-2015 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - DİREKTÖR - KURUCU ORTAK 26 SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998834


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YEOTK 63,35 118.907.593 % 9,98  
VBTYZ 31,30 141.973.752 % 9,98  
TURGG 149,00 45.632.495 % 9,96  
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Altın Ons 1.808 1.808 6,93  
Altın Gr. 784 784 8,90  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,69 22,72 0,07  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,11  
B. Petrol 89,23 89,23 0,07  
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