***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 12:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYTALP00051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060954
BIST
15:233.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,33
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:2318,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:2318,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:23999,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 999,09
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ORGE
|12,98
|54.424.174
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.678
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.833.863
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.289.641
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.228.565
|% -5,95
|
|PRKME
|13,15
|45.942.723
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|THYAO
|74,00
|4.117.859.270
|% 0,48
|
|SISE
|26,16
|3.438.040.582
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,44
|2.967.047.122
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,93
|2.423.030.405
|% 8,43
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2335
|18,2402
|% 0,03
|
|Euro
|18,0441
|18,0552
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,7772
|20,8814
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 69 artarak (% 0.45 ) 3, 040
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, CUSAN, DESA, DOGUB, ZRGYO, ORGE, VKGYO, ROYAL
-
15:36
SANFM, CUSAN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
MTRKS, SANEL, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
Bu seansda işlem gören 271 hisse senedinden 133 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem