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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.09.2022 14:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 13

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM AURA PORTFÖY YÖNETİM.A.Ş. -GENEL MÜDÜR -YK BAŞ. YARD. 26 SPL DÜZEY -3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
TAYFUN BAYAZIT AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YK.BŞK. SPL DÜZEY -3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
HASAN ÇOLAKOĞLU AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - DİREKTÖR 15 SPL DÜZEY -3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -GENEL MÜDÜR- YK. BŞK.YRD. 26 SPL DÜZEY -3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:201 KAT:8 D:130 ŞİŞLİ/İST. 0212 909 12 70 0212 280 6558 info@auraporty.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
HASAN ÇOLAKOĞLU ALTERNATİF YATIRIMLAR DİREKTÖRÜ 0212 909 12 70 hasan.colakoglu@auraportfy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062654


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Riyal 4,8383 4,8625 % 0,04  
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Altın Ons 1.731 1.731 6,11  
Altın Gr. 1.015 1.015 4,15  
Cumhuriyet 6.794 6.897 25,00  
Tam 6.835 6.884 28,00  
Yarım 3.330 3.365 15,00  
Çeyrek 1.670 1.682 6,00  
Gümüş.Ons 19,87 19,90 0,09  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 0,02  
B. Petrol 95,28 95,28 1,28  
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