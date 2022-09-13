***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANKPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 13Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL ERDEM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR- YK BŞK.YRD. 26 SPL DÜZEY 3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSITAYFUN BAYAZIT AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YK.BŞK SPL DÜZEY 3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMEHMET YAZICI TRPE CAPİTAL TÜRKİYE BÜROSU YATIRIM MÜDÜRÜ 25Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL ERDEM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR- YK BŞK.YRD. 26 SPL DÜZEY 3 LİSANSI VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:201 KAT:8 D:130 ŞİŞLİ/İST. 0212 909 12 70 0212 280 6558 info@auraporty.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHASAN ÇOLAKOĞLU ALTERNATİF YATIRIMLAR DİREKTÖRÜ 0212 909 12 70 hasan.colakoglu@auraportfy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062657BIST