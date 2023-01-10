***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 16:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 30.12.2022
ISIN Kodu TRYTALP00093
Fonun Tasfiye Tarihi 30.12.2032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099431
BIST
16:105.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,19
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:1018,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:1020,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0108
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:101.130,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.130,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:10
|EUHOL
|2,37
|88.342.829
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|4.053.874
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.660.109
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.618.731
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|63.381.531
|% 9,96
|
|POLTK
|1.930,60
|51.766.690
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.360.908
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.980.555
|% -9,73
|
|ASELS
|60,05
|5.385.329.223
|% 1,61
|
|THYAO
|137,10
|5.002.196.819
|% -0,94
|
|EREGL
|39,84
|4.786.861.117
|% 0,05
|
|KRDMD
|19,04
|3.834.129.654
|% 1,33
|
|EKGYO
|8,84
|3.229.586.176
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|3.229.586.176
|% 1,26
|
|YKBNK
|9,99
|2.369.573.444
|% -1,28
|
|KRDMD
|19,04
|3.834.129.654
|% 1,33
|
|SKBNK
|2,88
|427.493.525
|% 1,41
|
|AKBNK
|17,95
|2.344.263.973
|% 0,79
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7807
|% 0,05
|
|Euro
|20,1312
|20,1381
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7088
|22,8227
|% -0,35
|
|Frank
|20,2432
|20,3651
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,06
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24YYAPI
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 558, 573 adet işlem
-
16:23OZGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 579, 106 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, BIMAS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.10 ) 4, 584
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, HKTM, ARMDA, EKIZ, GSRAY, ULUFA, DIRIT