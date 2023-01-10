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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.01.2023 16:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.02.2022
ISIN Kodu TRYTALP00069
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 9
Fonun Tasfiye Tarihi 25.02.2031




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099436


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EUHOL 2,37 88.342.829 % 13,94  
SDTTR 51,50 4.053.874 % 10,00  
ARMDA 236,50 26.660.109 % 10,00  
ULUFA 7,15 31.618.731 % 10,00  
HKTM 74,55 63.381.531 % 9,96  
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Dolar 18,7749 18,7783 % 0,04  
Euro 20,1272 20,1356 % -0,07  
Sterlin 22,7088 22,8227 % -0,35  
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Riyal 4,9856 5,0106 % 0,10  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 2,41  
Altın Gr. 1.130 1.130 1,22  
Cumhuriyet 7.615 7.730 -30,00  
Tam 7.653 7.706 -2,00  
Yarım 3.718 3.770 -1,00  
Çeyrek 1.859 1.885 0,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,12  
Gümüş Gr. 14,16 14,19 -0,09  
B. Petrol 79,71 79,71 0,06  
Seans Raporu 16:08
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