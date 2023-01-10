***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 16:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.02.2022
ISIN Kodu TRYTALP00069
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 9
Fonun Tasfiye Tarihi 25.02.2031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099436
BIST
16:085.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,82
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:0818,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:0820,1356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:081.130,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.130,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:08
|EUHOL
|2,37
|88.342.829
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|4.053.874
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.660.109
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.618.731
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|63.381.531
|% 9,96
|
|POLTK
|1.930,60
|51.766.690
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.360.908
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.980.555
|% -9,73
|
|ASELS
|60,05
|5.385.329.223
|% 1,61
|
|THYAO
|137,10
|5.002.196.819
|% -0,94
|
|EREGL
|39,84
|4.786.861.117
|% 0,05
|
|KRDMD
|19,04
|3.834.129.654
|% 1,33
|
|EKGYO
|8,84
|3.229.586.176
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|3.229.586.176
|% 1,26
|
|YKBNK
|9,99
|2.369.573.444
|% -1,28
|
|KRDMD
|19,04
|3.834.129.654
|% 1,33
|
|SKBNK
|2,88
|427.493.525
|% 1,41
|
|AKBNK
|17,95
|2.344.263.973
|% 0,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1272
|20,1356
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7088
|22,8227
|% -0,35
|
|Frank
|20,2432
|20,3651
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,06
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23OZGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 579, 106 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, BIMAS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.10 ) 4, 584
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, HKTM, ARMDA, EKIZ, GSRAY, ULUFA, DIRIT
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, POLTK, UMPAS, MARTI