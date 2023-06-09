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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2023 09:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi SÜRESİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157535


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:355.576
Değişim :  0,40% |  22,16
Açılış :  5.603  
Önceki Kapanış :  5.554  
En Düşük
5.537 En Yüksek
5.617
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 25,36 107.986.700 % 9,97  
EGPRO 100,60 50.945.334 % 9,95  
BURVA 59,15 21.489.681 % 9,94  
OSMEN 107,30 41.003.812 % 9,88  
BRSAN 270,50 528.460.648 % 8,37  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 23,4924 23,5046 % 1,71  
Euro 25,3242 25,3393 % 1,09  
Sterlin 29,3905 29,5379 % 1,53  
Frank 25,9853 26,1418 % 1,46  
Riyal 6,2467 6,2780 % 1,62  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 -3,52  
Altın Gr. 1.482 1.482 20,98  
Cumhuriyet 9.886 10.035 50,00  
Tam 9.828 10.096 50,52  
Yarım 4.819 4.906 37,00  
Çeyrek 2.402 2.460 29,00  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 0,10  
Gümüş Gr. 18,41 18,42 0,38  
B. Petrol 75,83 75,83 -0,13  
Seans Raporu 11:33
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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