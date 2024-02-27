***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 DÜZEY 3 -TÜREV ARAÇLARFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL ERDEM 21.09.2017 013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 2008-2011 STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- GENEL MÜDÜR VE YK ÜYESİ 26 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-Postaİsmail Erdem Portföy Yöneticisi 02129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252222BIST