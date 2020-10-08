***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 12:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
96854,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 1,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,2
- Kurucu (%)
% 1,17
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,09
d) Diğer Giderler (%)
% 0,29
Açıklamalar
30/09/2020 Tarihli Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879724
BIST
16:311.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:317,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:319,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:31484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PRZMA
|6,05
|19.008.351
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.746.357
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|35.796.057
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|648.136
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.192.042
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.627.721
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|923.366.070
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,95
|916.636.327
|% 2,12
|
|GARAN
|7,00
|602.704.066
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.990.551
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|236.154.934
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,69
|295.551.117
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|197.953.903
|% 3,64
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9303
|7,9336
|% 0,66
|
|Euro
|9,3180
|9,3303
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% 0,74
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,71
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|10,70
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|47,86
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|23,15
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,57
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,11
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|
Seans Raporu
16:31
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16:46TKNSA
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 5 kaybederek (% -0.33 ) 1, 049
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, AVOD, USAK, BEYAZ, UZERB, TACTR, IDGYO, VANGD, FORMT, KERVT
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, SNKRN, TKURU, TLMAN, TUCLK, EGCYO, EGCEY, DIRIT, ROYAL