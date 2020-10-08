***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 12:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1061024,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 1,46
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,46
- Kurucu (%)
% 1,36
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,1
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,16
d) Diğer Giderler (%)
% 0,18
Açıklamalar
30.09.2020 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879726
BIST
16:311.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:317,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:319,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:31484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AVTUR
|3,08
|35.554.865
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.980.642
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.743.914
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|647.035
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.174.845
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.227.028
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|922.647.561
|% -2,26
|
|TUPRS
|81,80
|907.902.264
|% 1,93
|
|GARAN
|7,00
|602.360.665
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.838.079
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|235.909.422
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|292.632.643
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|197.794.706
|% 3,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9295
|7,9332
|% 0,65
|
|Euro
|9,3176
|9,3248
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2278
|10,2791
|% 0,71
|
|Frank
|8,6019
|8,6537
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1104
|2,1210
|% 0,71
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:45FENER
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 286, 407 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 5 kaybederek (% -0.33 ) 1, 049
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, AVOD, USAK, BEYAZ, UZERB, TACTR, IDGYO, VANGD, FORMT, KERVT
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, SNKRN, TKURU, TLMAN, TUCLK, EGCYO, EGCEY, DIRIT, ROYAL
-
16:42
ARTI, EUHOL, DNISI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında