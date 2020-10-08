***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 12:11
li Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,92
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,92
Varsa İade Tutarı (TL)
9852,56
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
731,81
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
9120,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
112912,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 1,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,96
- Kurucu (%)
% 1,85
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,11
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,12
d) Diğer Giderler (%)
% 0,4
Açıklamalar
30.09.2020 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879727
BIST
16:331.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:337,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:339,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:33484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:33
|UTPYA
|18,37
|10.746.357
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|35.796.057
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|648.136
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.192.042
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.627.721
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|923.366.070
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,95
|916.636.327
|% 2,12
|
|GARAN
|7,00
|602.704.066
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.990.551
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|236.154.934
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,69
|295.551.117
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|197.953.903
|% 3,64
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9347
|% 0,67
|
|Euro
|9,3179
|9,3309
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,69
|
|Frank
|8,5996
|8,6514
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% 0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,62
|
|Altın Gr.
|485
|485
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|47,86
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|23,15
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,57
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|1,07
|
Seans Raporu
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