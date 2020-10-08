***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









li Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,74Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,92Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,92Varsa İade Tutarı (TL)9852,56Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)731,81Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)9120,75Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)112912,44Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 1,96B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 1,96- Kurucu (%)% 1,85- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 0,11- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0,44c) Saklama Ücreti (%)% 0,12d) Diğer Giderler (%)% 0,4Açıklamalar30.09.2020 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879727BIST