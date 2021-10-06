***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2021 17:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
552050,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 80,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,75
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 96,94
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,06
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,18
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,63
d) Diğer Giderler (%)
% 3,86
Açıklamalar
30.09.2021 Tarihli Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967531
BIST
17:131.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,19
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:138,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1310,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0232
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:13502,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,23
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:13
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.397.775
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.320.693
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|HURGZ
|2,06
|49.543.348
|% -8,44
|
|RALYH
|4,15
|3.653.930
|% -7,98
|
|MARTI
|1,42
|29.956.643
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|EREGL
|16,20
|1.266.735.706
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,20
|913.047.667
|% -1,41
|
|THYAO
|13,67
|751.741.384
|% -2,64
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,36
|495.543.514
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|168.237.136
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,28
|647.964.276
|% -1,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8858
|8,8879
|% 0,22
|
|Euro
|10,2646
|10,2695
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0242
|12,0845
|% -0,16
|
|Frank
|9,5398
|9,5973
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3647
|2,3765
|% 0,35
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,12
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27RALYH
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 981 adet işlem
-
17:26NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 267, 830 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EREGL, YKBNK
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 06 kaybederek (% -1.32 ) 1, 204
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MERIT, KTSKR, DOBUR, KNFRT, NUGYO