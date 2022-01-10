***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,53
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,53
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,53
Varsa İade Tutarı (TL)
47496,38
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
22227
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
25269,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
149177
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,6
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 55,28
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 2,1
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,65
d) Diğer Giderler (%)
% 12,85
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon 31.12.2021 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992152
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0145
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0564
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59796,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,54
|Açılış
|: 796,76
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7934
|13,8259
|% 0,14
|
|Euro
|15,6199
|15,6769
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6582
|18,7518
|% -0,30
|
|Frank
|14,8498
|14,9392
|% -0,84
|
|Riyal
|3,6651
|3,6835
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,48
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem