***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 16:50
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,68
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,68
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
232426,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,47
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,4
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 71,53
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,16
d) Diğer Giderler (%)
% 9,64
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 30.06.2022 FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043146
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0884
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3108
En Düşük
17,1857
18:0517,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0920
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,50
|Açılış
|: 966,21
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2877
|17,2962
|% 0,47
|
|Euro
|17,5991
|17,6369
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,6529
|20,7565
|% 0,93
|
|Frank
|17,6846
|17,7912
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5852
|4,6082
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,43
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,30
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.479
|6.585
|-23,00
|
|Yarım
|3.171
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,27
|