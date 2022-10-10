***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 14:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
157702,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,7
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 52,22
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,85
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,86
d) Diğer Giderler (%)
% 24,75
Açıklamalar
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon 30.09.2022 Tarihli Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069800
BIST
14:243.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,30
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2418,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:2418,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0559
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:241.003,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.003,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.808.015
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|383.569.196
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.280.980
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|MARTI
|4,75
|128.886.367
|% -5,00
|
|THYAO
|85,65
|3.752.978.604
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.775.685.728
|% 0,93
|
|SASA
|85,90
|1.741.132.726
|% -1,32
|
|SISE
|30,12
|1.497.867.167
|% 1,21
|
|ASELS
|32,02
|1.430.547.125
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.775.685.728
|% 0,93
|
|DOHOL
|5,33
|559.477.813
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|182.427.430
|% -2,26
|
|YKBNK
|8,13
|751.918.738
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,30
|723.095.502
|% -0,60
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0458
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4859
|20,5886
|% -0,45
|
|Frank
|18,5230
|18,6346
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,72
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,12
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|-70,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|-0,79
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37DERIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 144, 227 adet işlem
-
14:36TUCLK
Yüzde 5.33 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 540 adet işlem
-
14:35KTSKR
Yüzde 6.15 oranında artışla 41.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 876 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 3, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 34, 893.00 milyon TL de
-
14:34KRTEK
Yüzde 4.12 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 735 adet işlem