***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz sermayesinin, 30.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 850.000 TL'lık kısmı sermaye avanslarından, 230.000 TL'lık kısmı nakden karşılanmak suretiyle, 7.783.179 TL'ndan 8.898.179 TL 'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler, sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanmadığına ve payların primli olarak ihraç edilmeyeceğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 19/08/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881136BIST