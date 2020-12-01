***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2020 11:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UKA Fon 30/11/2020 Tarihli Fon Fiyatı 1,216821 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890701
BIST
13:541.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:547,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:549,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,3750
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:54454,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,98
|Açılış
|: 454,00
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KONYA
|1.066,00
|78.294.140
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|93.021.512
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|74.749.039
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|4.476.247
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,88
|7.666.771
|% -5,01
|
|GARAN
|9,04
|2.601.116.517
|% 3,31
|
|KRDMD
|4,74
|1.133.098.513
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,17
|675.929.873
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|524.798.031
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,93
|510.927.060
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,17
|675.929.873
|% 0,46
|
|GARAN
|9,04
|2.601.116.517
|% 3,31
|
|KRDMD
|4,74
|1.133.098.513
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,93
|510.927.060
|% 2,45
|
|TSKB
|2,31
|323.043.040
|% 0,87
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8476
|7,8529
|% 0,35
|
|Euro
|9,3944
|9,4022
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,4509
|10,5033
|% 0,49
|
|Frank
|8,6249
|8,6768
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0867
|2,0971
|% 0,30
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|23,97
|
|Altın Gr.
|454
|454
|6,79
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|53,66
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|25,96
|
|Çeyrek
|726
|743
|12,98
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,16
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|0,02
|