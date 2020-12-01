***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2020 11:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UKA Fon 30/11/2020 Tarihli Fon Fiyatı 1,216821 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890702
BIST
13:021.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 22,09
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:027,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:029,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0744
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:02454,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,13
|Açılış
|: 453,93
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KONYA
|1.066,00
|76.455.290
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,77
|10.349.601
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|44.372.979
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|4.428.813
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,73
|61.922.592
|% -5,10
|
|BASCM
|12,00
|176.621
|% -4,99
|
|GARAN
|9,04
|1.942.353.885
|% 3,31
|
|KRDMD
|4,74
|961.904.440
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,17
|619.979.556
|% 0,46
|
|SISE
|6,84
|457.303.637
|% 0,59
|
|TKNSA
|12,55
|425.293.919
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,17
|619.979.556
|% 0,46
|
|GARAN
|9,04
|1.942.353.885
|% 3,31
|
|KRDMD
|4,74
|961.904.440
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,93
|393.693.841
|% 2,45
|
|TSKB
|2,32
|265.889.186
|% 1,31
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8489
|7,8556
|% 0,38
|
|Euro
|9,4010
|9,4102
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,4609
|10,5134
|% 0,59
|
|Frank
|8,6379
|8,6899
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 0,46
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|18,84
|
|Altın Gr.
|454
|454
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|61,00
|
|Tam
|2.992
|3.068
|51,16
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|24,75
|
|Çeyrek
|725
|742
|12,38
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,16
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|0,02
|