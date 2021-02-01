***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.02.2021 13:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.01.2021 AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU FİYATI 1,216764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906663
BIST
15:231.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 22,67
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
15:237,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1292
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
15:238,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,1914
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
15:23430,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,81
|Açılış
|: 430,73
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DNISI
|16,06
|32.446.752
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.781.055
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.324.318
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.819.912
|% 9,99
|
|KAPLM
|33,00
|10.837.910
|% -9,04
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|NIBAS
|39,86
|49.885.359
|% -7,77
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,40
|1.695.914.069
|% 6,93
|
|ODAS
|4,09
|1.035.900.895
|% 7,92
|
|GARAN
|9,39
|749.779.006
|% 0,86
|
|KARSN
|5,61
|700.127.040
|% 7,68
|
|SISE
|7,38
|614.329.878
|% 2,07
|
|ODAS
|4,09
|1.035.900.895
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,44
|610.753.750
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,53
|397.690.009
|% 9,05
|
|KARSN
|5,61
|700.127.040
|% 7,68
|
|DOHOL
|3,92
|481.252.313
|% 0,77
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1852
|7,1918
|% -1,74
|
|Euro
|8,6869
|8,6950
|% -2,14
|
|Sterlin
|9,8290
|9,8783
|% -1,67
|
|Frank
|7,9964
|8,0446
|% -2,29
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% -1,87
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,16
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.845
|2.888
|-64,00
|
|Tam
|2.835
|2.906
|-61,34
|
|Yarım
|1.370
|1.406
|-29,67
|
|Çeyrek
|687
|703
|-14,84
|
|Gümüş.Ons
|29,67
|29,71
|2,79
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,53
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,74
|
Seans Raporu
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