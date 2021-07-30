***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.07.2021 13:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.06.2021 Fon Fiyat Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953049
BIST
14:471.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,04
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:478,4104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0452
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:4710,0014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0672
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9852
14:47494,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,18
|Açılış
|: 494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DOBUR
|14,08
|2.967.611
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.435.593
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.709.403
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.917.145
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.787.777
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.775.074
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|27.982.379
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|EREGL
|20,00
|376.030.501
|% 0,00
|
|ASELS
|15,42
|337.841.594
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|317.188.024
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|76.079.559
|% -2,17
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4085
|8,4117
|% -0,52
|
|Euro
|9,9972
|10,0050
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7079
|11,7666
|% -0,57
|
|Frank
|9,2447
|9,3004
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% -0,56
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,04
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,50
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,15
|
Seans Raporu
14:45
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-
14:59MEGAP
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 548, 734 adet işlem
-
14:59MEGAP
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 548, 734 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 6, 330.00 milyon TL de
-
14:56MEGAP
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 501, 642 adet işlem
-
14:56MEGAP
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 501, 642 adet işlem