***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 10:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.10.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,225292 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973350
BIST
13:481.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:489,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:4811,0520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0619
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:48547,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,50
|Açılış
|: 547,53
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ZRGYO
|2,20
|7.923.863
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.474.848
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.431.288
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|19.523.636
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|36.354.601
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|6.550.665
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|77.262.828
|% -9,91
|
|EGSER
|14,32
|34.579.136
|% -9,65
|
|BIOEN
|24,12
|209.053.468
|% -8,43
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|GARAN
|10,11
|1.723.925.002
|% 2,64
|
|SISE
|8,45
|629.923.150
|% -2,42
|
|THYAO
|15,26
|594.121.857
|% 1,94
|
|SASA
|30,12
|481.096.116
|% -2,96
|
|BIMAS
|62,55
|465.056.778
|% 0,64
|
|GARAN
|10,11
|1.723.925.002
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,79
|416.083.132
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|253.923.773
|% 2,63
|
|SISE
|8,45
|629.923.150
|% -2,42
|
|AKBNK
|5,95
|425.517.632
|% 1,54
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5392
|9,5432
|% -0,48
|
|Euro
|11,0432
|11,0520
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,9759
|13,0410
|% -0,79
|
|Frank
|10,3779
|10,4404
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5348
|2,5475
|% -0,55
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,45
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.593
|3.683
|7,11
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|3,44
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,79
|