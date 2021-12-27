***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 11:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.12.2021 Tarihli Fon Pay Fiyatı 999,876715 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986308
BIST
17:441.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,16
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
|: 1.891
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1.943
En Düşük
1.873
17:4411,3970
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|Açılış
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En Düşük
10,7605
17:4412,9283
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ISKPL
|5,39
|103.701.744
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|11.596.558
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.881.668
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,27
|68.583.967
|% -8,73
|
|SANFM
|31,44
|15.443.630
|% -7,04
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|THYAO
|21,12
|2.129.696.744
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|1.878.208.165
|% 6,51
|
|EREGL
|28,96
|1.860.683.513
|% 2,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,65
|1.324.348.189
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,24
|635.793.724
|% 0,90
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|TSKB
|1,51
|195.550.231
|% 0,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3575
|11,3970
|% 3,69
|
|Euro
|12,8674
|12,9283
|% 3,93
|
|Sterlin
|15,1926
|15,2688
|% 3,37
|
|Frank
|12,3039
|12,3780
|% 3,30
|
|Riyal
|3,0106
|3,0257
|% 3,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,04
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,52
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