***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2021 11:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.12.2021 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.000,450890 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987073
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 0,5236
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
18:0514,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 0,5765
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
18:05768,70
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 33,83
|Açılış
|: 769,52
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1724
|13,1828
|% 4,14
|
|Euro
|14,9006
|14,9636
|% 4,01
|
|Sterlin
|17,7320
|17,8209
|% 4,15
|
|Frank
|14,3492
|14,4356
|% 4,04
|
|Riyal
|3,4977
|3,5153
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|10,85
|
|Altın Gr.
|769
|769
|34,00
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|0,46
|
|B. Petrol
|79,27
|79,27
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında