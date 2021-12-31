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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

31.12.2021 13:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.12.2021 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.000,753740 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987406


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DMSAS 9,73 70.591.943 % 9,94  
MARKA 4,21 5.711.370 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.401.762 % 9,91  
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Altın Gr. 797 797 28,10  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 10,15 10,15 0,39  
B. Petrol 78,88 78,88 -0,65  
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