***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2021 13:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.12.2021 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.000,753740 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987406
BIST
17:381.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:3813,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1726
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:3815,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2767
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:38794,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 26,16
|Açılış
|: 794,76
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.591.943
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.711.370
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.401.762
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.830.487
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.453.432
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,19
|45.785.934
|% -6,42
|
|RALYH
|13,11
|58.173.188
|% -6,29
|
|VANGD
|4,57
|21.200.012
|% -4,39
|
|GARAN
|11,24
|1.397.435.442
|% -1,92
|
|EREGL
|28,28
|1.304.230.827
|% -0,28
|
|THYAO
|19,91
|1.186.850.912
|% -1,14
|
|SISE
|13,47
|954.863.281
|% 0,00
|
|SASA
|53,50
|705.801.261
|% -1,74
|
|GARAN
|11,24
|1.397.435.442
|% -1,92
|
|YKBNK
|3,37
|411.037.406
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,15
|235.323.644
|% -1,83
|
|TSKB
|1,44
|136.181.888
|% 0,00
|
|SISE
|13,47
|954.863.281
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4081
|13,4373
|% 1,93
|
|Euro
|15,2212
|15,2726
|% 2,32
|
|Sterlin
|18,2882
|18,3799
|% 3,30
|
|Frank
|14,8065
|14,8957
|% 3,31
|
|Riyal
|3,6033
|3,6214
|% 3,14
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|8,22
|
|Altın Gr.
|797
|797
|28,10
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,39
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,65
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:49ASUZU
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 344, 364 adet işlem
-
17:47ASUZU
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 865 adet işlem
-
17:46SANFM
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 30.28 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 983 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 74 artarak (% 0.11 ) 1, 658
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZKGY, OZKGY, MARKA, MAALT, KRSTL, DMSAS, AVTUR