***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 16:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 03.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.000,927003 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988032
BIST
10:181.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 30,04
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1813,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1814,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1910
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:18767,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,20
|Açılış
|: 767,20
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:16
|CRFSA
|46,22
|3.207.992
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.345.843
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|EDIP
|3,27
|9.457.807
|% 6,86
|
|PRKAB
|64,10
|42.403.037
|% -3,68
|
|BAGFS
|17,11
|15.923.556
|% -3,33
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,44
|335.237.444
|% 2,75
|
|EREGL
|30,00
|274.892.024
|% 2,60
|
|SISE
|14,22
|189.087.048
|% 2,60
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,24
|76.066.280
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|83.038.806
|% 1,45
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2312
|13,2741
|% 1,57
|
|Euro
|14,9217
|14,9965
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,8182
|17,9076
|% 1,26
|
|Frank
|14,3920
|14,4787
|% 1,37
|
|Riyal
|3,5242
|3,5418
|% 1,32
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|10,96
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-0,19
|