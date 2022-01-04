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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.01.2022 12:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.002,239453 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988577


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BIST En Aktif Hisseler13:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 4.667.665 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.519.220 % 9,99  
KRSTL 3,10 55.771.260 % 9,93  
TSPOR 7,32 320.496.167 % 9,91  
IHEVA 1,13 25.736.694 % 9,71  
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13:22 Alış Satış %  
Dolar 13,3345 13,3711 % 2,32  
Euro 15,0766 15,1255 % 2,19  
Sterlin 17,9468 18,0368 % 1,99  
Frank 14,4631 14,5502 % 1,87  
Riyal 3,5380 3,5558 % 1,72  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 5,38  
Altın Gr. 774 774 15,21  
Cumhuriyet 5.143 5.221 61,00  
Tam 5.124 5.258 70,82  
Yarım 2.477 2.543 34,25  
Çeyrek 1.242 1.272 17,13  
Gümüş.Ons 22,84 22,86 -0,05  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 0,13  
B. Petrol 79,59 79,59 0,61  
Seans Raporu 13:22
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