***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2022 12:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.002,239453 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988577
BIST
13:221.971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 44,01
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:2213,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3028
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:2215,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3237
|Açılış
|: 15,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:22774,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 15,04
|Açılış
|: 774,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CRFSA
|46,22
|4.667.665
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.771.260
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|320.496.167
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.736.694
|% 9,71
|
|BAGFS
|16,93
|42.282.836
|% -4,35
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|KZBGY
|29,60
|8.967.372
|% -3,58
|
|AKGRT
|9,76
|8.542.152
|% -3,56
|
|KUYAS
|5,41
|10.995.017
|% -3,22
|
|THYAO
|22,94
|1.558.412.796
|% 5,04
|
|EREGL
|30,18
|1.172.280.848
|% 3,21
|
|GARAN
|11,51
|1.139.114.660
|% 0,44
|
|SASA
|55,90
|971.472.497
|% 4,98
|
|SISE
|14,28
|786.458.575
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,50
|586.181.445
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,26
|273.094.049
|% 1,35
|
|GARAN
|11,51
|1.139.114.660
|% 0,44
|
|IHLAS
|0,62
|51.216.295
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|61.750.077
|% -2,63
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3345
|13,3711
|% 2,32
|
|Euro
|15,0766
|15,1255
|% 2,19
|
|Sterlin
|17,9468
|18,0368
|% 1,99
|
|Frank
|14,4631
|14,5502
|% 1,87
|
|Riyal
|3,5380
|3,5558
|% 1,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,38
|
|Altın Gr.
|774
|774
|15,21
|
|Cumhuriyet
|5.143
|5.221
|61,00
|
|Tam
|5.124
|5.258
|70,82
|
|Yarım
|2.477
|2.543
|34,25
|
|Çeyrek
|1.242
|1.272
|17,13
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,13
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,61
|