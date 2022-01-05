***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2022 10:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.002,627803 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988875
BIST
10:401.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:4013,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0260
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:4015,1239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0279
|Açılış
|: 783,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 782,5140
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:40783,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,67
|Açılış
|: 22,45
|
|Önceki Kapanış
|: 22,64
|
22,48
En Düşük
22,45
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BFREN
|1.264,90
|22.824.370
|% 6,08
|
|ELITE
|24,48
|31.624.244
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,85
|12.008.862
|% -6,33
|
|KRGYO
|8,14
|8.359.464
|% -6,22
|
|KUYAS
|5,03
|2.405.568
|% -5,09
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,08
|540.980.530
|% 1,23
|
|EREGL
|30,06
|342.036.647
|% -0,53
|
|BIMAS
|68,90
|297.514.451
|% 1,77
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|GARAN
|11,44
|253.090.434
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,26
|99.545.278
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|TSKB
|1,47
|44.314.224
|% -0,68
|
|ODAS
|1,39
|39.719.648
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,42
|90.198.844
|% -0,29
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3656
|13,3815
|% -0,19
|
|Euro
|15,0997
|15,1239
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,0967
|18,1874
|% 0,09
|
|Frank
|14,5942
|14,6821
|% 0,17
|
|Riyal
|3,5591
|3,5769
|% 0,01
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,03
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:52EKIZ
Yüzde 8.94 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 386 adet işlem
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10:50XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 4, 410.00 milyon TL de
-
10:50VERTU
Yüzde 4.22 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 633, 285 adet işlem
-
10:49BSOKE
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 855 adet işlem
-
10:48AGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 623, 758 adet işlem