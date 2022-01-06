***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2022 16:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.003,024545 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989391
BIST
17:502.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:5013,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1842
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:5015,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2555
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7246
En Düşük
15,2554
17:50794,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 794,59
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:48
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.365.675
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.915.668
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.513.119
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.490.121
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.697.873
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|4.161.700
|% -5,88
|
|THYAO
|24,94
|3.439.459.769
|% 4,35
|
|EREGL
|30,54
|2.526.092.851
|% -1,04
|
|GARAN
|11,49
|2.429.976.838
|% 0,35
|
|SISE
|14,84
|1.988.926.739
|% 2,98
|
|KRDMD
|10,56
|1.745.219.841
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,50
|1.145.316.485
|% -0,28
|
|GARAN
|11,49
|2.429.976.838
|% 0,35
|
|PETKM
|9,40
|1.704.655.495
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,28
|407.715.842
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,56
|1.745.219.841
|% 2,52
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7855
|13,8464
|% 1,30
|
|Euro
|15,6385
|15,6926
|% 1,47
|
|Sterlin
|18,6267
|18,7201
|% 0,96
|
|Frank
|14,9765
|15,0667
|% 1,06
|
|Riyal
|3,6628
|3,6811
|% 1,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-17,00
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,57
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM