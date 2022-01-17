***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.01.2022 12:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.006,410733 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994637
BIST
15:052.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,92
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0513,5111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0081
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0515,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:05790,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,72
|Açılış
|: 790,38
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
|
|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4956
|13,5111
|% -0,06
|
|Euro
|15,3988
|15,4210
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|3,90
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,10
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.221
|5.352
|-3,63
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,76
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,27
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20KARYE
Yüzde 5.60 oranında artışla 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 522 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 9 artarak (% 1.13 ) 2, 328
-
15:18XU100
Endeks 2, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 602.00 milyon TL de
-
15:18SRVGY
Yüzde 8.09 oranında artışla 101.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 633 adet işlem
-
15:17EUHOL
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 509 adet işlem