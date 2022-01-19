***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2022 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.008,226530 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995141
BIST
13:241.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:2413,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0719
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:2415,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1277
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
13:24794,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,22
|Açılış
|: 794,68
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:22
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,36
|21.519.666
|% 8,79
|
|PKENT
|296,20
|3.797.821
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.893.346
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,72
|34.710.889
|% -9,33
|
|DOBUR
|84,65
|9.098.423
|% -8,68
|
|THYAO
|26,88
|1.920.072.315
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|SISE
|13,94
|1.169.095.042
|% -1,69
|
|GARAN
|11,80
|1.167.882.088
|% 2,43
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,96
|1.040.064.419
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,43
|508.876.670
|% 2,10
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|TSKB
|1,55
|153.865.626
|% 1,97
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5940
|13,6023
|% 0,54
|
|Euro
|15,4302
|15,4420
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4567
|18,5493
|% 0,66
|
|Frank
|14,7863
|14,8754
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6133
|3,6314
|% 0,46
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|