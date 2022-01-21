***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.01.2022 12:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.01.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.009,096400 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995578
BIST
17:592.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,48
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5913,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0680
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5915,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1206
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2691
En Düşük
15,0961
17:59794,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,61
|Açılış
|: 794,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|33,44
|28.205.348
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.686.743
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.976.013
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|33.270.644
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.376.322
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.660.033
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,52
|3.028.978.039
|% -2,06
|
|KRDMD
|12,47
|2.979.166.638
|% -1,42
|
|GARAN
|11,93
|1.807.884.099
|% -0,08
|
|SISE
|13,90
|1.713.696.032
|% 0,80
|
|YKBNK
|4,07
|1.548.543.482
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,07
|1.548.543.482
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,47
|2.979.166.638
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,44
|562.400.865
|% 1,67
|
|PETKM
|8,93
|1.510.069.183
|% 0,79
|
|GARAN
|11,93
|1.807.884.099
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4322
|13,4438
|% 0,50
|
|Euro
|15,2540
|15,2706
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,1725
|18,2636
|% 0,37
|
|Frank
|14,6834
|14,7718
|% 1,26
|
|Riyal
|3,5715
|3,5894
|% 0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,01
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|-1,08
|
Seans Raporu
17:59
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17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
-
17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında