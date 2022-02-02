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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.02.2022 11:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.048,415858 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998800


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PARSN 39,38 135.037.576 % 10,00  
PKENT 369,20 33.264.768 % 9,98  
OZGYO 2,26 85.033.178 % 9,71  
SERVE 17,24 681.340 % 9,53  
DESA 9,23 23.011.697 % 7,95  
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Frank 14,6700 14,7584 % 0,47  
Riyal 3,5998 3,6178 % 0,53  
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Altın Gr. 786 786 2,97  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,30  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 -0,04  
B. Petrol 88,90 88,90 -0,57  
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