***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.02.2022 11:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.048,415858 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998800
BIST
17:171.978
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -24,44
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.970
17:1713,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0693
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
17:1715,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1961
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4585
En Düşük
15,2003
17:17785,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,97
|Açılış
|: 785,70
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PARSN
|39,38
|135.037.576
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.264.768
|% 9,98
|
|OZGYO
|2,26
|85.033.178
|% 9,71
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|DESA
|9,23
|23.011.697
|% 7,95
|
|ORCAY
|57,25
|29.396.571
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,05
|33.699.941
|% -8,07
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|EUKYO
|4,65
|5.800.379
|% -7,55
|
|THYAO
|27,62
|2.431.843.460
|% -0,65
|
|YKBNK
|4,18
|1.663.398.897
|% -3,46
|
|GARAN
|11,98
|1.644.466.667
|% -2,52
|
|KRDMD
|11,47
|1.124.077.304
|% -1,97
|
|AKBNK
|7,91
|834.159.867
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,18
|1.663.398.897
|% -3,46
|
|TSKB
|1,57
|287.171.130
|% -2,48
|
|GARAN
|11,98
|1.644.466.667
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,43
|286.238.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|834.159.867
|% -2,59
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5352
|13,5432
|% 0,51
|
|Euro
|15,4248
|15,4371
|% 1,29
|
|Sterlin
|18,3341
|18,4261
|% 0,56
|
|Frank
|14,6700
|14,7584
|% 0,47
|
|Riyal
|3,5998
|3,6178
|% 0,53
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-6,63
|
|Altın Gr.
|786
|786
|2,97
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,90
|88,90
|-0,57
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32KUTPO
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 51.30 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 619 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 23 kaybederek (% -1.32 ) 2, 177
-
17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, GARAN
-
17:31XU100
Endeks 1, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 18, 984.00 milyon TL de
-
17:30HURGZ
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 999, 311 adet işlem