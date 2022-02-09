***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2022 12:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.050,064142 TL'dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000577
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0270
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5681
En Düşük
13,5168
18:0515,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0243
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5128
En Düşük
15,4567
18:05798,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 798,47
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
799,80
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|50,05
|38.425.344
|% 10,00
|
|POLTK
|477,40
|6.142.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.756,90
|1.396.752
|% 10,00
|
|PKENT
|540,40
|8.220.649
|% 9,99
|
|PAPIL
|19,07
|162.629.608
|% 9,98
|
|ARDYZ
|7,02
|11.296.289
|% -10,00
|
|ORCAY
|37,60
|1.655.754
|% -9,96
|
|KAPLM
|69,25
|20.027.087
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,50
|30.253.821
|% -7,56
|
|UFUK
|17,64
|348.067
|% -6,17
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 1,30
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5410
|13,5517
|% 0,08
|
|Euro
|15,4754
|15,5256
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2765
|18,3681
|% 0,02
|
|Frank
|14,5984
|14,6864
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6004
|3,6185
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|0,95
|
|Altın Gr.
|799
|799
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,15
|0,00
|
|B. Petrol
|91,47
|91,47
|-0,08
|