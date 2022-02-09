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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2022 12:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.050,064142 TL'dir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000577


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 50,05 38.425.344 % 10,00  
POLTK 477,40 6.142.102 % 10,00  
YBTAS 21.756,90 1.396.752 % 10,00  
PKENT 540,40 8.220.649 % 9,99  
PAPIL 19,07 162.629.608 % 9,98  
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Dolar 13,5410 13,5517 % 0,08  
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Frank 14,5984 14,6864 % 0,04  
Riyal 3,6004 3,6185 % 0,06  
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Altın Ons 1.834 1.834 0,95  
Altın Gr. 799 799 0,79  
Cumhuriyet 5.304 5.384 -3,00  
Tam 5.281 5.413 -5,60  
Yarım 2.552 2.618 -2,71  
Çeyrek 1.280 1.309 -1,35  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 -0,01  
Gümüş Gr. 10,13 10,15 0,00  
B. Petrol 91,47 91,47 -0,08  
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