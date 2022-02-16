***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2022 11:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.052,928378 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002047
BIST
15:532.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,55
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
15:5313,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
15:5315,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
15:53811,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,79
|Açılış
|: 811,14
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler15:53
|RALYH
|7,70
|15.720.281
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|55.984.197
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.864.362
|% 9,96
|
|AKSA
|33,20
|205.983.564
|% 9,35
|
|PKENT
|711,90
|65.172.989
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|533,50
|83.282.332
|% -7,89
|
|INTEM
|90,15
|22.762.830
|% -7,44
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|THYAO
|29,86
|2.826.269.191
|% -0,33
|
|KRDMD
|12,00
|946.412.344
|% 0,67
|
|EREGL
|28,50
|769.326.064
|% -0,21
|
|ASELS
|22,26
|756.325.563
|% 2,30
|
|SISE
|13,55
|667.761.550
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,06
|583.868.944
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|322.641.012
|% 2,16
|
|THYAO
|29,86
|2.826.269.191
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,96
|277.813.977
|% 2,42
|
|ODAS
|1,34
|120.153.083
|% 3,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5951
|13,5998
|% 0,04
|
|Euro
|15,4589
|15,4688
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4027
|18,4950
|% 0,28
|
|Frank
|14,6579
|14,7462
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6182
|3,6364
|% 0,15
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-0,15
|
|Altın Gr.
|812
|812
|1,79
|
|Cumhuriyet
|5.402
|5.484
|-8,00
|
|Tam
|5.377
|5.512
|-8,91
|
|Yarım
|2.599
|2.666
|-4,30
|
|Çeyrek
|1.304
|1.333
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,03
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|1,31
|
Seans Raporu
15:53
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16:08MERIT
Yüzde 9.97 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 401 adet işlem
-
16:07KONKA
Yüzde 4.36 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 482, 059 adet işlem
-
16:06ELITE
Yüzde 4.09 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 661 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 2, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 16, 842.00 milyon TL de
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16:05TRCAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 615, 817 adet işlem