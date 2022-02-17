***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.02.2022 11:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.051,726605 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002318
BIST
17:532.013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -28,32
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.011
17:5313,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0209
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:5315,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0391
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:53828,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,00
|Açılış
|: 828,50
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.613.722
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|75.315.257
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.945.771
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.758.803
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.543.355
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|28,80
|6.585.048.307
|% -2,70
|
|KRDMD
|11,57
|2.147.125.629
|% -2,53
|
|EREGL
|28,12
|1.844.676.528
|% -0,21
|
|TUPRS
|191,20
|1.387.748.355
|% -2,25
|
|GARAN
|11,82
|1.252.981.303
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,97
|913.355.494
|% -1,00
|
|THYAO
|28,80
|6.585.048.307
|% -2,70
|
|KRDMD
|11,57
|2.147.125.629
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,29
|421.387.904
|% -2,97
|
|GARAN
|11,82
|1.252.981.303
|% -0,17
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6044
|13,6113
|% 0,11
|
|Euro
|15,4916
|15,5014
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4695
|18,5622
|% 0,23
|
|Frank
|14,7141
|14,8027
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6144
|3,6325
|% 0,06
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|20,97
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,02
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|