***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.02.2022 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.051,004792 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002706
BIST
16:372.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.006
16:3713,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0541
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
16:3715,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
16:37831,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,27
|Açılış
|: 831,48
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.792.465
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|36.669.633
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.505.707
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.400.470
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|48.390.603
|% -9,77
|
|OSTIM
|1,61
|108.923.867
|% -9,04
|
|THYAO
|28,82
|2.806.294.426
|% 0,28
|
|KRDMD
|11,54
|924.688.152
|% 0,26
|
|EREGL
|28,00
|605.318.176
|% -0,14
|
|SISE
|13,15
|574.386.644
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,01
|571.441.297
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,01
|571.441.297
|% 0,50
|
|THYAO
|28,82
|2.806.294.426
|% 0,28
|
|KRDMD
|11,54
|924.688.152
|% 0,26
|
|ODAS
|1,31
|82.766.918
|% 1,55
|
|OSTIM
|1,61
|108.923.867
|% -9,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6255
|13,6335
|% 0,38
|
|Euro
|15,4685
|15,4775
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4853
|18,5780
|% 0,25
|
|Frank
|14,7519
|14,8408
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% 0,36
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-0,01
|
|Altın Gr.
|830
|830
|1,29
|
|Cumhuriyet
|5.513
|5.596
|16,00
|
|Tam
|5.491
|5.628
|21,37
|
|Yarım
|2.654
|2.722
|10,34
|
|Çeyrek
|1.331
|1.361
|5,17
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|91,04
|91,04
|-1,94
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ASELS, FROTO
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, SISE
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 6 kaybederek (% -0.03 ) 1, 807
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ISBTR, ISATR, PNLSN, MERIT, DIRIT
-
16:47
ISBTR, KRSTL, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında