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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.02.2022 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.051,004792 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002706


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ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.753.135 % 9,97  
MERIT 33,78 35.792.465 % 9,96  
DIRIT 3,72 232.372 % 9,73  
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Altın Gr. 830 830 1,29  
Cumhuriyet 5.513 5.596 16,00  
Tam 5.491 5.628 21,37  
Yarım 2.654 2.722 10,34  
Çeyrek 1.331 1.361 5,17  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 0,22  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,08  
B. Petrol 91,04 91,04 -1,94  
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