***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.02.2022 12:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.054,037617 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003408
BIST
17:592.016
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -22,35
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5913,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2157
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5915,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2748
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:59848,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,87
|Açılış
|: 848,05
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HUNER
|2,20
|3.640.289
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.520.803
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.699.393
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.225.765
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.454.629
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|840.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.140.729
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|2.001.240
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.510.416
|% -9,98
|
|THYAO
|28,92
|3.951.289.010
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,59
|1.754.858.637
|% -1,19
|
|KARSN
|4,15
|1.506.505.265
|% 4,01
|
|EREGL
|28,38
|1.285.881.439
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.898.407
|% -1,48
|
|KARSN
|4,15
|1.506.505.265
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.898.407
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|373.745.504
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.754.858.637
|% -1,19
|
|THYAO
|28,92
|3.951.289.010
|% -1,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8702
|13,8783
|% 1,58
|
|Euro
|15,7417
|15,7536
|% 1,78
|
|Sterlin
|18,7299
|18,8238
|% 1,08
|
|Frank
|15,0107
|15,1011
|% 1,10
|
|Riyal
|3,6861
|3,7045
|% 1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-5,88
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,80
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|1,14
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem