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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.02.2022 11:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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23.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 24.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,944638 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003993


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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 33,46  
Altın Gr. 885 886 37,20  
Cumhuriyet 5.919 6.009 296,00  
Tam 5.882 6.051 308,17  
Yarım 2.843 2.927 149,07  
Çeyrek 1.426 1.463 74,54  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,54  
Gümüş Gr. 11,43 11,44 0,52  
B. Petrol 100 100 5,76  
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