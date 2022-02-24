***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2022 11:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 24.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,944638 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003993
BIST
11:561.882
En Yüksek
|Değişim
|: -6,62%
|| -133,54
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:5614,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3604
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:5616,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,4218
|Açılış
|: 15,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:56887,43
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 39,02
|Açılış
|: 886,32
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ALKA
|17,82
|23.543.140
|% 10,00
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|DAGHL
|14,23
|4.683.908
|% 5,41
|
|ULUUN
|6,53
|38.652.252
|% 4,98
|
|VANGD
|4,44
|7.212.368
|% 3,98
|
|ARMDA
|63,45
|832.908
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|13.631.196
|% -10,00
|
|ANGEN
|23,76
|13.048.079
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,15
|9.624.405
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|781.675
|% -10,00
|
|THYAO
|25,36
|1.159.318.083
|% -9,69
|
|EREGL
|29,20
|1.089.105.845
|% -4,01
|
|KRDMD
|10,92
|627.458.219
|% -6,83
|
|GARAN
|11,16
|514.726.753
|% -4,04
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,66
|353.266.553
|% -6,63
|
|KRDMD
|10,92
|627.458.219
|% -6,83
|
|ODAS
|1,31
|74.025.813
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,02
|110.362.163
|% -8,60
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1658
|14,1893
|% 2,69
|
|Euro
|16,0125
|16,0800
|% 2,70
|
|Sterlin
|19,0125
|19,1079
|% 1,91
|
|Frank
|15,3254
|15,4177
|% 2,26
|
|Riyal
|3,7644
|3,7832
|% 2,53
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|33,46
|
|Altın Gr.
|885
|886
|37,20
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.882
|6.051
|308,17
|
|Yarım
|2.843
|2.927
|149,07
|
|Çeyrek
|1.426
|1.463
|74,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,52
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,76
|
Seans Raporu
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