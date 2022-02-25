***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.02.2022 10:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,898152 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004375
BIST
15:041.931
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 80,10
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0413,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0868
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0415,6646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1809
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:04854,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,67
|Açılış
|: 854,63
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:02
|PENTA
|297,00
|15.760.305
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,88
|124.315.468
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,78
|630.924.106
|% -2,66
|
|ULUUN
|6,29
|37.310.937
|% -2,63
|
|ARMDA
|62,00
|2.796.418
|% -2,29
|
|THYAO
|26,98
|4.861.932.118
|% 6,72
|
|EREGL
|30,24
|1.753.239.348
|% 3,99
|
|GARAN
|11,41
|992.753.209
|% 3,63
|
|KRDMD
|11,17
|965.974.102
|% 5,88
|
|SASA
|45,22
|744.461.900
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,04
|424.037.362
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,64
|714.635.617
|% 3,12
|
|THYAO
|26,98
|4.861.932.118
|% 6,72
|
|KLGYO
|0,88
|124.315.468
|% -4,35
|
|HUNER
|2,74
|357.775.566
|% 3,01
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9202
|13,9383
|% -0,60
|
|Euro
|15,6334
|15,6592
|% -1,18
|
|Sterlin
|18,6361
|18,7295
|% -0,41
|
|Frank
|15,0094
|15,0998
|% -0,53
|
|Riyal
|3,7103
|3,7289
|% -0,39
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,43
|
|Altın Gr.
|856
|856
|0,54
|
|Cumhuriyet
|5.719
|5.805
|-365,00
|
|Tam
|5.695
|5.839
|-367,23
|
|Yarım
|2.753
|2.824
|-177,64
|
|Çeyrek
|1.381
|1.412
|-88,82
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,04
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-0,96
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 03 artarak (% 4.35 ) 2, 160
-
15:17XU100
Endeks 1, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 471.00 milyon TL de
-
15:17AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 001 adet işlem
-
15:16EGEEN
Yüzde 8.98 oranında artışla 1, 778.50 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 678 adet işlem
-
15:14AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 646 adet işlem