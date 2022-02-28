***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2022 10:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,669068 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005013
BIST
12:581.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5813,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0538
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5815,6242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:58844,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 5,99
|Açılış
|: 845,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EDATA
|22,10
|9.693.641
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ADESE
|0,71
|63.093.077
|% 9,23
|
|OZKGY
|7,07
|76.731.346
|% 9,10
|
|OZKGY
|7,07
|76.731.346
|% 9,10
|
|SNPAM
|7,11
|154.111
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,40
|7.997.726
|% -8,87
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,34
|2.456.446.579
|% -3,52
|
|EREGL
|31,28
|1.322.161.220
|% 0,39
|
|KRDMD
|11,73
|1.115.619.641
|% 3,62
|
|TUPRS
|188,40
|673.816.909
|% 4,72
|
|ASELS
|21,16
|511.260.259
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,60
|363.833.016
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,73
|1.115.619.641
|% 3,62
|
|THYAO
|26,34
|2.456.446.579
|% -3,52
|
|ADESE
|0,71
|63.093.077
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,00
|153.901.148
|% -1,96
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8351
|13,8493
|% 0,39
|
|Euro
|15,4984
|15,6242
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,4420
|18,5345
|% -0,03
|
|Frank
|14,9293
|15,0192
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,26
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,90
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.645
|5.730
|28,00
|
|Tam
|5.614
|5.761
|28,73
|
|Yarım
|2.714
|2.787
|13,90
|
|Çeyrek
|1.361
|1.393
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|4,95
|