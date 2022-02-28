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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.02.2022 10:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,669068 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005013


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DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
ADESE 0,71 63.093.077 % 9,23  
OZKGY 7,07 76.731.346 % 9,10  
OZKGY 7,07 76.731.346 % 9,10  
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Altın Gr. 846 846 7,11  
Cumhuriyet 5.645 5.730 28,00  
Tam 5.614 5.761 28,73  
Yarım 2.714 2.787 13,90  
Çeyrek 1.361 1.393 6,95  
Gümüş.Ons 24,33 24,35 0,09  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,05  
B. Petrol 99 99 4,95  
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