***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 17:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.02.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.425681 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005829
BIST
17:321.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 27,87
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:3213,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0805
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:3215,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:32858,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,54
|Açılış
|: 858,12
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:32
|HUBVC
|9,13
|3.308.465
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|190.124.953
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.415.513
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.941.662
|% -9,95
|
|BTCIM
|14,06
|14.662.865
|% -5,00
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|TAVHL
|32,28
|262.958.850
|% -4,16
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,08
|4.355.563.995
|% -2,11
|
|EREGL
|33,06
|3.123.526.200
|% 6,37
|
|GARAN
|11,64
|3.069.770.628
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,09
|2.555.808.275
|% 3,07
|
|ASELS
|23,76
|1.840.349.104
|% 6,83
|
|YKBNK
|3,66
|1.820.986.125
|% 2,23
|
|GARAN
|11,64
|3.069.770.628
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,09
|2.555.808.275
|% 3,07
|
|AKBNK
|7,10
|1.378.400.806
|% 1,00
|
|HUNER
|2,87
|493.467.209
|% 1,06
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9161
|13,9251
|% 0,58
|
|Euro
|15,5486
|15,5823
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6649
|% 0,21
|
|Frank
|15,0715
|15,1623
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6946
|3,7131
|% 0,32
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,08
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,65
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,62
|
Seans Raporu
17:32
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17:47OZKGY
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 759, 482 adet işlem
-
17:47OZKGY
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 759, 482 adet işlem
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17:46TRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 241, 037 adet işlem
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17:45OZKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 714, 609 adet işlem
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17:45OZKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 714, 609 adet işlem