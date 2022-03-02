***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2022 14:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.053,576122 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006444
BIST
15:531.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,36
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5314,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1776
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5315,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1475
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:53871,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,28
|Açılış
|: 871,26
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:53
|PRKAB
|43,50
|26.484.253
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.997.112
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.638.282
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.289.574
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.118.086
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.145.199
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,08
|4.847.065.640
|% 6,69
|
|THYAO
|25,94
|3.706.536.532
|% 2,69
|
|EREGL
|34,56
|2.919.556.499
|% 4,16
|
|ASELS
|23,38
|1.331.606.519
|% -2,58
|
|GARAN
|11,68
|1.024.571.551
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,08
|4.847.065.640
|% 6,69
|
|YKBNK
|3,69
|749.940.059
|% 1,65
|
|THYAO
|25,94
|3.706.536.532
|% 2,69
|
|GARAN
|11,68
|1.024.571.551
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,08
|610.566.023
|% 0,57
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0621
|14,0732
|% 1,28
|
|Euro
|15,6257
|15,6543
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6807
|18,7744
|% 1,22
|
|Frank
|15,2362
|15,3279
|% 1,12
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,16
|
|Altın Gr.
|872
|872
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.762
|5.908
|77,01
|
|Yarım
|2.785
|2.858
|37,26
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,62
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,53
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08EREGL
Yüzde 4.16 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 149, 131 adet işlem
-
16:07YUNSA
Yüzde 9.07 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 885 adet işlem
-
16:06ALKA
Yüzde 7.04 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 948 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 8 artarak (% 1.30 ) 2, 244
-
16:05EREGL
Yüzde 4.46 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 360, 197 adet işlem