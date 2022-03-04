***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.03.2022 11:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.070,327664 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007201
BIST
12:512.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -21,37
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
12:5114,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1285
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:5115,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0754
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:51890,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 11,54
|Açılış
|: 890,71
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AVOD
|1,42
|7.558.647
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|29.519.856
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|20.330.143
|% 9,95
|
|EGSER
|18,04
|29.851.967
|% 9,00
|
|DOHOL
|2,84
|466.462.451
|% 7,17
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,01
|39.180.184
|% -7,38
|
|DOCO
|1.233,10
|18.796.197
|% -5,62
|
|EDIP
|3,57
|15.728.017
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,71
|2.196.583.575
|% 0,73
|
|EREGL
|34,68
|1.523.645.375
|% -1,87
|
|THYAO
|25,20
|1.040.906.717
|% -2,85
|
|ASELS
|24,42
|971.274.575
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,40
|905.768.118
|% 1,94
|
|DOHOL
|2,84
|466.462.451
|% 7,17
|
|KRDMD
|13,71
|2.196.583.575
|% 0,73
|
|ODAS
|1,38
|147.398.252
|% 3,76
|
|PETKM
|8,02
|712.551.033
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,63
|286.633.695
|% -0,82
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2354
|14,2425
|% 0,91
|
|Euro
|15,6932
|15,7248
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,8985
|18,9932
|% 0,68
|
|Frank
|15,4285
|15,5214
|% 0,83
|
|Riyal
|3,7823
|3,8012
|% 0,85
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|8,58
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,84
|
|Cumhuriyet
|5.880
|5.969
|69,00
|
|Tam
|5.863
|6.009
|70,90
|
|Yarım
|2.834
|2.907
|34,30
|
|Çeyrek
|1.421
|1.453
|17,15
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,11
|