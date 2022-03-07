Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.03.2022 11:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.074,793037 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007715


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:191.992
Değişim :  0,07% |  1,48
Açılış :  1.983  
Önceki Kapanış :  1.991  
En Yüksek
1.998 En Düşük
1.976
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,13 690.377 % 9,86  
PETUN 24,22 36.743.174 % 9,79  
ULUUN 8,03 100.533.830 % 8,96  
OZKGY 8,38 38.811.983 % 7,16  
OZKGY 8,38 38.811.983 % 7,16  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 14,2991 14,3143 % 0,70  
Euro 15,5445 15,5717 % -0,03  
Sterlin 18,7934 18,8876 % 0,09  
Frank 15,4523 15,5454 % 0,07  
Riyal 3,7986 3,8177 % 0,56  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 28,38  
Altın Gr. 915 915 15,90  
Cumhuriyet 5.968 6.058 51,00  
Tam 5.938 6.086 147,52  
Yarım 2.870 2.944 71,36  
Çeyrek 1.439 1.472 35,68  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 0,33  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,17  
B. Petrol 128 128 10,05  
Seans Raporu 11:17
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru